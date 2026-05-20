Deportivo Bayer avanza en la Copa tras vencer a Cruz Azul: 2-0

El Deportivo Bayer libró con autoridad una etapa más del Torneo de Copa al derrotar 2-0 a la escuadra de Cruz Azul, en duelo correspondiente a la categoría Primera "B" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

El conjunto de negro hizo valer su etiqueta de favorito en un partido de eliminación directa, para seguir adelante en la búsqueda por el título copero, además de ratificar su gran momento futbolístico, ya que también domina la tabla en el torneo de Liga.

Luis Nájera abrió el camino a la victoria con un tanto de gran manufactura, mientras que Orlando Alvarado apareció en la parte complementaria para ponerle el candado al marcador y sellar el boleto a la siguiente ronda.

El Cruz Azul hizo la intentona. La máquina no dejó de pelear, sin embargo, el esfuerzo no le alcanzó para evitar la derrota ante un Deportivo Bayer que mantuvo el orden y terminó resolviendo el cotejo con claridad.

Axel Reyes guió a la escuadra de Rec Producciones a la siguiente ronda de la justa copera en la categoría Primera "A", al liderar el triunfo sobre RB Roga por marcador de 3-1 en la cancha Lorenzo Mendoza de la colonia La Sierrita.

Reyes firmó un par de anotaciones y Obed Ríos lo secundó con un gol para firmar el boleto de entrada a la siguiente ronda del torneo. Por su parte, RB descontó con un solitario tanto de Pedro Ramírez.