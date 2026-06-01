Deportivo Rosalva aplasta a Sporting FC: 7-0 en la Primera B

La defensa sigue siendo el talón de Aquiles del Sporting FC. En cotejo de la jornada 10, el Deportivo Rosalva le propinó un contundente 7-0 al conjunto tricolor, el cual ya es el más goleado dentro de la categoría Primera "B" del balompié fronterense.

Antonio García, Erick Guzmán, Néstor Moreno, Julio García, Alfredo Banda y Carlos Guzmán firmaron las anotaciones que encaminaron al Deportivo a una abultada victoria sobre la cancha Lorenzo Mendoza de la colonia La Sierrita, en cotejo ante uno de los sotaneros de la competencia.

La goleada sostuvo a la escuadra rosalvina dentro de los primeros 5 lugares de la tabla, al llegar a 15 unidades, mientras que el Sporting FC se quedó en la penúltima posición con apenas 3 unidades y un total de 48 goles permitidos en 8 cotejos, apareciendo como la defensa más castigada de la categoría "B".

El equipo de Coyotes Borja tomó un respiro después de una seguidilla de malos resultados, al empatar 2-2 con la oncena de Borja Jr. en encuentro correspondiente a la categoría Primera "A".

Josymar García firmó un doblete para la manada, mientras que Jesús Benítez y Cristo Briones respondieron por los juniors con un tanto, para sellar la igualada definitiva tras una reñida disputa sobre la cancha del Cefare.