Halcones Monclova empatan serie ante Bravos de San Dieguito

Los Halcones cargaron con una derrota por la mínima diferencia en el primer juego, después gestaron un triunfo a base de jonrones en el segundo, y terminaron dividiendo honores con Bravos de San Dieguito en duelo que sostuvieron dentro de la sexta serie de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila.

En el primer encuentro del doble cartel que se escenificó en el Parque Infantil, el pasado domingo, los Bravos pegaron primero al imponerse ante los universitarios por apretada diferencia de 4 carreras a 3. Mario Rodríguez tuvo una sólida actuación en el montículo, Edgar Banda bateó de 4-2 y Daniel Sánchez pegó de 2-1 con un par de producidas para liderar el triunfo visitante, mientras que Dianyer Florentino cargó con la derrota.

Posteriormente, Lisban Correa y Gustavo Córdova pegaron cuadrangulares que impulsaron a la novena monclovense a la victoria por pizarra de 4-1, en el segundo juego de la jornada. En el centro del diamante, Lucas Alejandro se acreditó el éxito y Leonel Martínez sufrió el descalabro.

Con estos resultados, los Halcones se colocaron con marca de 6 victorias e igual número de descalabros, promediando .500 en el cuarto sitio del standing, mientras que los Bravos cayeron al segundo puesto con 8-4.

En otros frentes de la sexta fecha, los Barreteros de Barroterán limpiaron a Agricultores de Morelos con triunfos de 5 carreras a 4 y 11-0, para colocarse en solitario al frente del standing con marca de 9-3; a su vez, los Tuzos de Palau se agenciaron la serie ante la Academia Bravos con victorias de 6-5 y 8-0.

Por su parte, los Irritilas de San Pedro vencieron por 5-1 a Indios en el primer encuentro de la jornada, mientras que la novena de Múzquiz emparejó la serie al imponerse 5-3 en el segundo compromiso.