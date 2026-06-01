Rayados: Matías Almeyda inicia su etapa con bajas importantes

Después de un torneo lleno de altibajos y sin clasificar a la Liguilla del Clausura 2026, el Monterrey apostó por un cambio radical con la llegada del experimentado entrenador argentino Matías Almeyda.

La directiva y el nuevo cuerpo técnico coinciden en la necesidad de renovar el plantel para aspirar nuevamente al título.

En este sentido y ante la presión de la prensa regiomontana, el ´Pelado´ ya confirmó la primera baja que tendrá Rayados para el Apertura 2026.

En su primera conferencia de prensa como entrenador de Rayados, Matías Almeyda fue claro y directo respecto al futuro del delantero francés Anthony Martial. "Son jugadores que finalizan ahora y no van a ser parte de lo que viene. Hoy nos presentamos y hay otro grupo, yo empiezo a contar de acá, hacía adelante, lo que está de acá hacía atrás no es mío", afirmó.

Sus palabras también se refieren a Esteban Andrada, quien volverá de su préstamo con el Zaragoza y aunque aún tiene contrato con Rayados, no entra en planes del ´Pelado´.

En su momento, el ´Tato´ Noriega apostó por la calidad de Martial, quién arrastraba una racha muy negativa sobre su nivel de juego. Y aunque hubo muchas oportunidades, nunca se adaptó al fútbol mexicano.

Anthony Martial llegó a Monterrey en septiembre de 2025 procedente del AEK Atenas como uno de los fichajes más sonados del mercado mexicano.

Su trayectoria en el Manchester United y su paso por Europa generaron gran expectativa entre la afición regiomontana, que veía en él al delantero estelar que resolvería los problemas de gol.

Sin embargo, su paso por Monterrey resultó decepcionante. Lejos de brillar, el francés mostró intermitencias, problemas de adaptación y una evidente falta de continuidad y confianza, dejando actuaciones por debajo de lo esperado y sin lograr conectar con el estilo de juego del equipo.