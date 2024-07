Descalifican al Mexicano Miguel de Lara en París 2024

El nadador mexicano Miguel de Lara fue descalificado en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a un movimiento prohibido bajo el agua al finalizar su competencia en los 100 metros pecho. A pesar de su buen desempeño y de haber terminado en segundo lugar en su heat eliminatorio de la serie 2 con un tiempo de 1:00.14, la descalificación se anunció al salir del agua, donde se encontró con la indicación de 'DSQ' (descalificado) junto a su nombre en la pantalla.

La noticia tomó por sorpresa a De Lara, quien no había sido descalificado desde los 12 años. En una entrevista, expresó su desconcierto: "No tengo idea ahora voy a averiguar. No me habían descalificado desde que tengo 12 años y no tengo ni idea del porqué. Ahora vamos a saber qué pasó, sacudirlo y prepararnos para la prueba de los 200 metros".

El lugar de De Lara fue ocupado por el nadador de Antigua y Barbuda, Jadon Wuillies, que completó la prueba en un tiempo de 1:02.10. Según los jueces, la descalificación se debió a un "movimiento prohibido" conocido como "patada de delfín", que está prohibido en la categoría de pecho. Este movimiento le dio una ventaja en velocidad hacia la meta. La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, explicó en una entrevista con ESPN: "Tuvo una patada diferente a la de la prueba, en lugar de hacer todo el tiempo pecho. En un momento hizo la de delfín, como de mariposa, ese momento lo revisaron y ahí es donde lo descalifican".

La decisión se basó en la revisión de una toma de la cámara ubicada dentro de la alberca olímpica, que mostró cómo De Lara juntaba los pies y los movía simultáneamente cerca de la meta, acción que está prohibida en la categoría de pecho.