Descarta Max Verstappen irse de Red Bull.

CIUDAD DE MÉXICO 18-Dec-2024 .-Pese a los problemas que tuvo este año con el RB20, Max Verstappen se proclamó campeón de la Fórmula Uno con Red Bull y por eso no contempla abandonar a la escudería de las bebidas energéticas.

Además, el neerlandés sigue sintiéndose cómodo con los de Milton Keynes, aunque figuras clave del equipo como el diseñador Adrian Newey y Jonathan Wheatley hayan emprendido el vuelo hacia otras formaciones y por eso las pláticas que ha tenido con Toto Wolff, Jefe en Mercedes, no tienen mayor trascendencia.

"En la F1 no sucede muy a menudo que alguien se salga de su contrato. No es como el futbol, donde firmas por cinco años y te vas un año después, y esa no es realmente mi intención", dijo Max a la cadena Viaplay, en declaraciones que retoma el portal lat.motorsport.com

"Nunca sabes lo que va a pasar el próximo año, o dentro de dos y es algo que tampoco puedes controlar entonces no pienso mucho en ello. (Ahorita) estoy muy contento de estar donde estoy, ¡hemos ganado otro campeonato! Claro que hay que hacer mejoras con el coche, es algo lógico. Me siento muy bien con el equipo, puedo ser yo mismo", añadió el tetracampeón.

Verstappen reconoció que hay equipos interesantes en la máxima categoría, pero no precisó si la oferta de Mercedes no le fue lo suficientemente atractiva para abandonar a los Toros Rojos.

"Los equipos grandes siempre son interesantes, pero yo también estoy en un equipo muy grande. He logrado muchos éxitos con él, además, me siento como en mi segunda familia. Y no miento sobre el hecho de que hemos tenido pláticas, conversaciones muy constructivas, pero también soy muy leal a mi propio equipo. Así que en realidad no hay mucho que decir, todavía soy joven y aún pueden pasar muchas cosas en el futuro", apuntó el piloto de 27 años de edad.