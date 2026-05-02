Guillermo Ochoa alista su despedida: el Mundial 2026 marcaría su adiós definitivo

El portero Guillermo Ochoa se prepara para poner punto final a su etapa con la Selección Mexicana, al confirmar que la Copa del Mundo de 2026 será su última participación con el Tri, en lo que también podría significar el cierre de su carrera profesional.

A sus 40 años, el guardameta señaló que tanto su cuerpo como su mente le indican que ha llegado el momento de retirarse, tras una trayectoria que lo consolidó como uno de los referentes del futbol mexicano en las últimas décadas.

¿Qué ha logrado Guillermo Ochoa en su carrera?

Con más de 150 partidos internacionales, Ochoa ha sido una figura constante en el combinado nacional, participando en cinco Copas del Mundo y perfilándose para disputar una sexta edición bajo el mando de Javier Aguirre. De concretarse, igualaría marcas históricas compartidas por leyendas como Antonio Carvajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado.

El actual jugador del AEL Limassol ha construido una carrera que abarca tanto el futbol mexicano como el europeo, destacando su paso por clubes como Club América, AC Ajaccio, Standard de Liège y Salernitana.

Momentos destacados de Ochoa en la selección

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió en el Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, cuando tuvo una actuación destacada frente a la Selección de Brasil, con atajadas clave que mantuvieron el empate sin goles y lo catapultaron al reconocimiento internacional.

Pese a su legado, en los últimos años su titularidad ha sido cuestionada ante la necesidad de una renovación generacional en la portería. Para el próximo Mundial, todo apunta a que tendría un rol secundario, con opciones como Raúl Rangel en la competencia interna, mientras que el técnico mantiene abierta la posibilidad de incluir a un tercer arquero que milite en el extranjero.

El legado de Ochoa en el futbol mexicano

Ochoa es considerado uno de los mejores porteros en la historia de México, junto a figuras como Jorge Campos y Pablo Larios. Su retiro marcaría el fin de una era caracterizada por su constancia y presencia en escenarios internacionales.

Mientras se acerca el Mundial de 2026, el futbol mexicano se enfrenta ahora al reto de encontrar al heredero de una portería que, durante años, tuvo en Ochoa a su principal referente.