Detroit Pistons logran triunfo contundente sobre Cavaliers en semifinales

CIUDAD DE MÉXICO, 15-May-2026.- Cade Cunningham aportó 21 puntos y ocho asistencias para darle vida a los Pistons y mandar la serie a un séptimo y definitivo partido. Detroit se metió en casa ajena, dominó el partido a partir del segundo cuarto y apaleó 115-94 a los Cavaliers en el Juego 6 de las Semifinales de la Conferencia del Este.

El Juego 7 se trasladará a Michigan para mañana y el ganador se enfrentará a los Knicks de Nueva York en las Finales de la Conferencia. El equipo neoyorquino barrió en 4 duelos a los Sixers de Filadelfia. Seis jugadores de los Pistons terminaron con doble dígito en puntos, incluidos los reservas Paul Reed y Duncan Robinson, quienes metieron 17 y 14 unidades, respectivamente.

La defensa de Jalen Duren y Ausar Thompson dio resultados. Ambos fueron un dolor de cabeza para la ofensiva de Cavs. Duren agregó 15 puntos, 11 rebotes y tres bloqueos, mientras que Ausar añadió 10 tantos, cuatro robos y un bloqueo. James Harden, con 23 unidades, y Donovan Mitchell, con 18 tantos, no pudieron darle el pase en su casa y frente a su gente a los Cavaliers. 'Spida' Mitchell fue errático en los tiros de campo - encestó 6 de 20 - y eso se notó en el marcador.

Tabla de resultados

TABLA

SEMIFINALES CONF. ESTE

Detroit 115-94 Cleveland

Serie: 3-3