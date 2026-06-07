Diablas vencen a Las Javis: Yesica Oviedo brilla en playoffs

Yesica Oviedo bateó de 5-5 y Emily Calderón tuvo una jornada de 3-3 para liderar la ofensiva de Diablas en la victoria sobre Las Javis por abultada diferencia de 20 carreras a 12, que le dio ventaja a las escarlatas en la serie de playoffs de la categoría 'C'.

En el partido disputado ayer en el campo principal de la Unidad Deportiva, las infernales conectaron 22 imparables y en el círculo de lanzamiento apareció María Guerrero con una labor de 7 innings en los que permitió 12 carreras y 8 hits, además de regalar 2 bases por bolas y ponchar a un bateador, para asegurar el triunfo en el primer juego de la ronda semifinal.

Por el equipo fronterizo, Jaqueline Montelongo cargó con la derrota tras lanzar 7 entradas, permitiendo 20 rayitas y 22 imparables, concedió 3 bases por bolas y ponchó a 6 bateadores, mientras que Dayana Vázquez se destacó como la mejor en el plato al conectar de 4-2.

En la parte baja de la primera entrada, Las Javis tomaron el control del marcador con un rally de 7 carreras liderado por Alexandra Briones con un jonrón de campo; sin embargo, las escarlatas pusieron en marcha su ofensiva y remontaron para el tercer episodio.

Al llegar al séptimo y último inning, las infernales tenían una ventaja de 16-11, y terminaron alcanzando la veintena de carreras con una producción de 4 que incluyó un cuadrangular de Esmeralda Calderón. Por su parte, Las Javis cerraron la séptima entrada con una solitaria carrera de Ibeth Hernández para darle algo de decoro al marcador final.