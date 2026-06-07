Diablos vencen a D-backs 7-4 en la final de la Liga de Béisbol

Los Diablos dieron un paso firme hacia el campeonato en la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más, al vencer ayer por la tarde a la novena de D-backs por pizarra de 7 carreras contra 4, en el primer juego de la serie final.

Adrian Ramírez, el zurdo de Piedras Negras, tiró una sólida serpentina en la lomita del Parque Infantil para acreditarse el éxito, mientras que Daniel Rubio bateó de 5-3 con un par de rayitas pintadas para figurar al frente de la ofensiva escarlata. Por el lado de las serpientes, Juan Cerros cargó con la derrota en labor de 7 entradas, contando con relevo de Raúl Villarreal.

Los infernales se pusieron al frente del score en la apertura del juego con timbres de Damián López y Daniel Rubio, después, los D-backs cerraron la primera tanda con una anotación de Héctor Banda para acortar distancia.

Para el cuarto rollo, Alberto Ramos llegó al home plate con la tercera rayita para los escarlatas, pero las serpientes se rebelaron en la quinta con un par de carreras a cargo de Emil Kamar y Arturo García para emparejar los cartones, mientras que Alan Estrada apareció en la sexta para darle vuelta a los cartones 3-4.

Sin embargo, al lanzador Juan Cerros se le vino la noche encima en el séptimo capítulo, en el que los pingos lanzaron una ofensiva de 4 imparables para fabricar el mismo número de carreras y gestar la remontada definitiva. Luis Esquivel, Daniel Rubio, José de la Cruz y Jorge Córdova timbraron para sellar el valioso triunfo de los pingos en el primer encuentro de la gran final, la cual continuará el próximo fin de semana.