Toluca se prepara para la Final de la Concacaf: Mohamed al mando

TOLUCA, Edomex 14-May-2026.- Antonio Mohamed quiere que sus Diablos Rojos lleguen con mente despejada y piernas frescas a la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El plantel del Toluca recibió descanso y volverá a los entrenamientos el próximo lunes para preparar durante dos semanas el duelo con Tigres, que se disputará el sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez.

El objetivo es, principalmente, recuperar a los futbolistas que arrastraban molestias físicas. Uno de ellos es Paulinho, quien no pudo disputar la vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026 contra Pachuca por una sobrecarga muscular. Jesús Angulo y Helinho, con problemas similares, arrancaron el partido en la banca.

Además, luego de ese encuentro en el que los Diablos fueron eliminados, Franco Rossi y Everardo López aquejaron molestias de clavícula y rodilla, respectivamente. Se espera que para la Final también esté disponible el central Federico Pereira, quien no juega desde el 8 de abril, cuando se lesionó ante LA Galaxy en la ida de Cuartos de la Concachampions.

El título de la Concacaf es la gran apuesta de los Diablos Rojos, que le dieron prioridad sobre un posible tricampeonato de la Liga MX. El Toluca no se corona a nivel regional desde hace 23 años, mientras que el "Turco" busca su primer título en este certamen.