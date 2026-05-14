Necaxa Estancias golea 4-0 a Deportivo Tecolotes en la Liga Master-Oro-Platino

El Necaxa de Estancias sumó su octava victoria de la campaña al golear 4-0 al Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera, y se afianzó como sublíder en la categoría 55 años y más de la Liga Master-Oro-Platino.

Noé Medrano salió a la cancha de la colonia Mezquital con la mecha encendida y se convirtió en el principal artífice de la goleada. El dorsal "18" del conjunto necaxista dejó ver su contundencia frente al arco al firmar 3 anotaciones para apuntalar la ventaja, la cual complementó Francisco Javier Ballesteros con un tanto.

Con el resultado, el Necaxa se consolidó como segundo lugar de la tabla con una producción de 28 puntos, mientras que el DTCO se quedó en la parte baja con una suma de 6 unidades.

En uno de los cotejos más parejos de la jornada 12, la escuadra de la Colonia Obrera se impuso frente a los Tigres por la mínima diferencia de 3 goles a 2, en la cancha "Chavín" Rivera. Miguel Morado, Carlos Macías y Efrén Pérez se hicieron presentes en el marcador para labrar la victoria del conjunto obrero, con la que alcanzó los 18 puntos; por su parte, los felinos se acercaron con tantos de Otoniel Medina y César Moreno.

Los equipos de Colonia Borja y Polonia salieron a la cancha sin contundencia y terminaron igualando sin goles en el campo de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos. En un cotejo que tuvo pocas jugadas de peligro, ambas escuadras negociaron una igualada que les valió para llegar a 18 puntos, respectivamente.