Santos Laguna busca dejar atrás su mal desempeño con nuevos fichajes

Con la intención de dejar de ser el peor equipo de la Liga MX, como ha sucedido en tres de los últimos cuatro torneos, el equipo Santos Laguna anunció sus primeras dos incorporaciones de cara al torneo Apertura 2026.

Se trata del regreso del delantero Eduardo Aguirre y del arribo del volante paraguayo Diego González, ex jugadores del Atlas, que fueron enviados al equipo lagunero tras la venta del equipo tapatío, mismo que era propiedad de Alejandro Irarragorri Gutiérrez, actual propietario del equipo lagunero.

El "Mudo" Aguirre tuvo una primera etapa con el equipo lagunero con un rendimiento regular; con los Guerreros hizo su debut en Liga MX y ha tenido una trayectoria con selecciones nacionales menores, incluso llegó a participar con el Tri mayor en la etapa del técnico Gerardo Martino.

Tras jugar con equipos de su país, el paraguayo Diego González llegó a jugar a México con el Celaya en la Liga Expansión; luego tuvo un efímero paso por la Lazio de Italia, sin éxito. Regresó a México con el Atlas para el torneo Clausura 2025 y en el Apertura 2025 tuvo su mejor torneo.