Cachorras apalea a Gladiadoras en softbol femenino: 18-3

Al equipo de Cachorras le bastaron 4 entradas y media para sumar una victoria más a su cuenta en la Liga Municipal de Softbol Femenil, tras apalear por pizarra de 18-3 a las Gladiadoras en duelo que libraron el pasado fin de semana, dentro de la jornada 11.

Las Cubs no perdieron tiempo. En el primer rollo tomaron una ventaja tempranera con un rally de 6 carreras comandado por Daniela Alvarado con jonrón y Yovana Coronado con triplete; una entrada después ampliaron la diferencia con otro racimo de 6, el cual incluyó cuadrangulares consecutivos de Yazit Castillo y Emireth Coronado.

Ya en la tercera, Adriana Alvarado y Camila Coronado sumaron 2 rayitas más, mientras que Ana Tovar y Nubia Coronado cruzaron el plato en el fondo del cuarto episodio para ponerle cifras definitivas a la victoria.

La ofensiva de las Gladiadoras salió al diamante con la pólvora mojada, y apenas les alcanzó para recortar la diferencia con una anotación de Dulce Rodríguez en el segundo capítulo, mientras que Esmeralda y Angie Rodríguez aportaron rayitas en la tercera tanda.

En el círculo de pitcheo, Emireth Coronado lanzó por espacio de 5 innings con 3 carreras y 3 hits en contra, concedió 2 salvoconductos y ponchó al mismo número de bateadoras para salir airosa en duelo ante Wendolyn Cuadras, quien lanzó 4 rollos. Por su parte, Yazit Castillo fue la bateadora más encendida al pegar de 3-3 y aportar 2 anotaciones, seguida por Ana Tovar, Daniela Alvarado y Camila Coronado con efectividad de 3-2.