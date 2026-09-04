Diego Forlán convoca a futbolistas para amistosos de Uruguay

Con la ausencia de Luis Suárez, Diego Forlán dio a conocer una amplia nómina de futbolistas convocados para los amistosos que la selección de Uruguay afrontará en septiembre y octubre; cinco llamados por parte de la Liga MX.

El exdelantero se estrenará como seleccionador interino de la Celeste en una minigira por Asia, en la que enfrentará a Japón y Corea del Sur, y seguirá en octubre con un amistoso ante India.

Así, el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 dará inicio a la reconstrucción del combinado charrúa tras el fracaso mundialista de 2026 bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa.

Sin Suárez, la sorpresa de la nómina llegó con la inclusión del delantero de Boca Juniors, Miguel Merentiel. El goleador no formó parte de los elegidos por Bielsa para disputar el Mundial de Norteamérica.

Otra novedad en la delantera es la inclusión de Martín Satriano, del Getafe, y la inclusión de Santiago Homenchenko, del Querétaro.