Genoa no logra sumar puntos tras caer 1-4 ante Como

Durante la Jornada 3 de la Serie A, Johan Vásquez y Genoa sufrieron su tercera derrota en el inicio de la temporada al caer 1-4 frente al Como dirigido por Cesc Fábregas; el mexicano es titular y capitán en este turbulento momento donde son penúltimos de la tabla general.

Luego de haber arrancado el año futbolístico con la victoria frente al Ascoli en la Ronda de 64 en la Coppa de Italia, Johan Vásquez y compañía cayeron en la Jornada 1 -con polémica arbitral- frente al Napoli de Kevin De Bruyne.

Para la Jornada 2, misma que disputaron lejos del Estadio Luigi Ferraris, el equipo del defensor mexicano no logró sobreponerse y con un tanto recibido en el minuto 25, cayeron por la mínima diferencia frente a Lazio en el Estadio Olímpico de Roma.

Ahora, con la Jornada 3 en progreso, Genoa se encontró con uno de los máximos contendientes para pelear los primeros puestos de la tabla de posiciones, ya que el Como de Cesc Fábregas estará disputando Champions League tras una temporada pasada de ensueño, donde finalizaron en el cuarto peldaño, por encima del AC Milan de un Santiago Giménez que ya abandonó a la institución Rossoneri para vestir la playera del Porto.

El compromiso no podría iniciar de mejor manera para el zaguero mexicano y los suyos, ya que en el minuto 19 apareció Milutin Osmajic, mismo que puso el 1-0 y ponía a soñar a los locales con la ilusión de sumar sus primeros puntos en la campaña.

Sin embargo, el quita risas sería inmediato, ya que en el 25´ apareció Martin Baturina para igualar, Assane Diao al 30´ para obtener la ventaja y Nico Paz para aumentar el marcador antes de marcharse al descanso (40´), quitándole toda posibilidad de reacción a los locales.

Como simplemente sobrellevó la segunda mitad y los esfuerzos del Genoa fueron inútiles, por lo que Assane Diao aprovechó y anotó el 1-4 definitivo, concretando la goleada y una nueva derrota para los de Johan Vásquez, mismos que aún no conocen lo que es sumar en la temporada y se mantienen en el puesto 19º de la clasificación, únicamente por encima de la Fiorentina.

La siguiente oportunidad para que el mexicano rompa su mal paso en este inicio de la Serie A será cuando reciban al Frosinone, duelo pactado para celebrarse en el Estadio Luigi Ferraris el sábado 12 de septiembre en punto de las 07:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.