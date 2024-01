Directiva decide quién se va.- Fernando Ortiz

MONTERREY, NL 04-Jan-2024 .-El director técnico de Rayados, Fernando Ortiz, le dio la bienvenida al delantero Brandon Vázquez, pero cuando le pidieron hablar sobre el delantero que dejará el equipo aseguró que esa decisión es de la directiva.

Con cinco delanteros en el plantel para el Torneo Clausura 2024, incluyendo a Germán Berterame, Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre, Alí Ávila y el recién llegado Vázquez, alguno tendrá que salir, pero el "Tano" sostuvo que no lo decidirá él.

"Con respecto a los chicos que se pueden llegar a ir o los que pueden llegar a venir, lo maneja la directiva. Yo ya di mi opinión con respecto a los jugadores que vinieron (Vázquez y Jorge Rodríguez), pueden llegar a venir, los que se pueden llegar a ir", explicó.

"Hoy la directiva tiene ese trabajo como para poder darle esas noticias a ustedes, quién se va a quedar y quién no".

Mientras que Berterame es intransferible, por Funes Mori y Aguirre sí ha habido ofrecimientos,

"Respecto a Rogelio es un tema de la directiva. Yo soy el entrenador, no puedo llegar a decir ciertas cosas que después me comprometan. La decisión que todos sabemos con respecto a Rogelio es tal cual es todo lo que sabemos", agregó.

"Yo hoy lo tengo dentro de la plantilla, veré si considero o no considero para que pueda jugar. Y después son decisiones que van a ser tomadas por la directiva".

Con Jorge Rodríguez y Vázquez ya confirmados, Ortiz mencionó que la plantilla no está cerrada y van por un elemento más por el sector izquierdo.

Sin presión por título

Luego de haber sido eliminado en Cuartos de Final del Apertura 2023, el argentino descartó tener presión por lograr el título.

"Presión. Yo no me pongo presión. Yo hago lo que me apasiona, yo hago lo que me gusta. Soy realista y consciente en la institución que me encuentro", dijo Ortiz.