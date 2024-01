Disfruta Luis Sardiñas su nueva aventura

GUADALAJARA, Jalisco 04-Jan-2024 .-Luis Sardiñas está de regreso para otra aventura con "El Matador".

El shortstop venezolano, refuerzo de los Charros de Jalisco en la LMP, ya sabe lo que es disputar una postemporada bajo el mando del mánager Benjamín Gil, con quien llegó a la Final de la Zona Norte de la LMB en 2021 con los Mariachis de Guadalajara.

"Estuve (con Mariachis) los dos primeros años, el primero fue magnífico en el que se ganaron muchas cosas. Benjamín Gil me dio la oportunidad y la confianza, estuvimos hablando mucho antes de mi llegada, estoy muy agradecido porque jugar para él es, como quien dice una aventura, te da la confianza como pelotero para demostrar lo que eres y más o menos entendemos el juego de él, esa es la parte primordial que muchos entienden al mánager su manera de juego y así se logra la victoria que es lo que de verdad buscamos", indicó Sardiñas.

El venezolano ve a los Charros con todos los elementos para aspirar al título de la pelota invernal.

"Charros es un equipo muy equilibrado en lo que he visto los primeros días, hay pitcheo, bateo, junto, pero ya en Playoffs es un juego más de defensiva y de pitcheo, y creo que el equipo que gana es el que aprovecha los errores del otro, ningún rival es fácil en Playoff; lo importante es ejecutar las pequeñas cosas.

"Estoy agradecido de estar de nuevo en Guadalajara, es una oportunidad más. Hay que tener un ánimo positivo en casa para ponerse arriba. Yo había esperado este momento, el año pasado quise venir, pero no se logró la clasificación, y creo que esto es lo más importante, el venir y jugar ante la afición de Guadalajara que es muy exigente en muchos aspectos, es un buen reto", agregó Sardiñas.

ASÍ LO DIJO

"Guadalajara es mi casa, en el verano me dieron la oportunidad de venir a jugar aquí y como quien dice fue mi primer hogar porque jugar ante sus aficionados es algo muy importante, porque ellos son parte del show, sin ellos no hubiéramos podido lograr lo que hemos logrado y me gusta su fanaticada. Charros es grande gracias a la afición, porque al final todos somos una familia, ganamos todos y perdemos todos".