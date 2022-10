Dmitry Bivol descarta volverse a enfrentarse al Canelo

Durante una entrevista Dmitry Bivol, aseguro que ya no busca una revancha contra el mexicano, Saúl Álvarez, esto después de su derrota en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Sin embargo Bivol no dejó ir la oportunidad de insultar al Canelo, pues señaló que su falta de deseo de enfrentarse al boxeador tapatío es debido que este ya demostró toda su fuerza.

"Él quiere una revancha conmigo, eso no me sorprende. Él es un campeón y había perdido su última pelea. Todos los campeones quieren revancha, venganza. Está bien que quiera la revancha. Lo mejor para mí es seguir adelante, pero podemos hablar de una revancha (entre Bivol y Canelo), aunque ya no es tan interesante para mí, como lo era antes (porque le gané)", aseguró.

A pesar de sus declaraciones, Bivol no cerró por completo la posibilidad de volver a enfrentar al originario de Guadalajara, Jalisco