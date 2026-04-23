FIFA: Trump sugiere cambiar a Irán por Italia en el Mundial

Trump pide a la FIFA cambiar a Irán por Italia... El fútbol no pertenece a políticos, responde Teherán.

La antesala del Mundial 2026 se ha visto sacudida por una controversia que trasciende lo deportivo. La propuesta impulsada desde el entorno de Donald Trump para excluir a Irán del torneo y dar su lugar a Italia encendió una reacción inmediata desde Teherán.

La embajada iraní en Italia respondió con un mensaje directo: 'El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos'. La declaración no solo rechaza la idea, también subraya una postura firme frente a cualquier intento de intervenir en la competencia desde intereses externos.

La propuesta y sus implicaciones

De acuerdo con reportes, la iniciativa fue promovida por Paolo Zampolli, enviado vinculado a la Casa Blanca, quien habría planteado ante Gianni Infantino la posibilidad de sustituir a la selección iraní por la italiana.

· Sustituir a Irán por Italia en el Mundial

· Reconfigurar tensiones diplomáticas con Europa

· Reabrir el debate sobre política y deporte

El trasfondo no es únicamente deportivo. La propuesta también buscaría recomponer relaciones entre Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, tras recientes desacuerdos en el plano político.

Irán, por su parte, aseguró su clasificación al torneo tras liderar su grupo en Asia. Italia, en contraste, quedó fuera tras perder ante Bosnia y Herzegovina, acumulando así su tercera ausencia consecutiva en la máxima cita del fútbol.