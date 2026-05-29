PSG y Arsenal chocan por la gloria europea: así podrás ver la Final de la Champions League

La UEFA Champions League está lista para vivir su gran desenlace con el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Arsenal, dos equipos que llegan a la Final con campañas destacadas y la ilusión de conquistar el título más importante del futbol europeo a nivel de clubes.

El partido se disputará este sábado 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, escenario donde ambos conjuntos buscarán escribir una nueva página en su historia.

¿Cómo llega el PSG a la final?

PSG afronta el compromiso con un plantel que ha mostrado mayor equilibrio colectivo y una idea futbolística más sólida, dejando atrás la dependencia de individualidades para consolidarse como uno de los equipos más fuertes del continente. El conjunto francés intentará reafirmar su dominio europeo y conseguir otro campeonato continental.

Arsenal busca su primera Champions League

Del otro lado estará Arsenal, que llega impulsado por una generación competitiva que ha combinado juventud y experiencia para alcanzar la gran final. Los ingleses intentarán conquistar por primera vez la Champions League y terminar con una larga espera en el torneo más prestigioso de Europa.

El encuentro también ha generado gran expectativa entre la afición mexicana, que tendrá distintas opciones para seguir la final, tanto por televisión y plataformas digitales como en algunas funciones especiales de cine.

Estilos de juego en la final

En lo futbolístico, el duelo promete un atractivo choque de estilos: mientras PSG apostará por el control del balón y la movilidad ofensiva, Arsenal buscará hacer daño mediante presión alta y rápidas transiciones al ataque.

Con el título europeo en juego, la Final de la Champions League apunta a convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del año.

¿Cuándo y dónde ver la Final de la Champions League?

Fecha: Sábado 30 de mayo

Hora: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Puskás Aréna, Budapest

Transmisión: TNT Sports, HBO Max y Fox One