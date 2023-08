El árbitro Sergio Higinio Sánchez Esquivel

Hace unos días, cumplió años de vida, mi gran amigo Sergio Higino Sánchez Esquivel, lo vi sancionando juegos del Tochito Bandera, en cancha de la Unidad Deportiva Municipal "Nora Leticia Rocha", platicamos breves minutos, de lo que disfrutó en futbol americano de la categoría intermedia con Leones de FIME.

Me platicó que nació en el año 1965, se casó en el año 1988 con la distinguida dama Silvia De la Fuente, es padre de 4 hijos Sergio, Fernando, David y Silvia, abuelo de 4 nietos Gabriel, Auriel, Alejandra y Elena, sus nueras Karely y Nayeli, su yerno Osvaldo.

Yo recuerdo allá por los años 70´s este legendario nombre de Leones FIME, equipo que jugaba en una liga intermedia con otros equipos que venían de Saltillo, Piedras Negras, Torreón y parece ciudad Acuña, ahí andaba Luis Manuel Tijerina, el "Salvaje" Del Bosque, conjunto que dirigía el Arquitecto Alberto Leal e Ingeniero Pedro Ramírez, jugaban en parque infantil, cuando era puro llano.

Pero ya en los últimos años del 80, llegó otra generación de jugadores amantes del futbol americano, en donde creo estuvo por ahí el Profesor Sergio Sánchez, ya que me informó jugó con Leones de FIME y también con los auténticos Tigres de Monterrey, cuando estuvo estudiando en esta Universidad.

Me dice "Ramiro estuve con Leones FIME, me invitó a jugar el Arquitecto Alberto Leal, de regreso de mis estudios de Monterrey, volví a jugar futbol americano, pues era mi pasión, posteriormente la liga de AMFAI de Monclova, me invitó a sancionar los encuentros y posteriormente y hasta la fecha soy árbitro en este deporte.

¿QUÉ TE INDUJO A DEDICARTE A SER ÁRBITRO, SERGIO? LE PREGUNTE

Ramiro este deporte es todo para mí, me comenta Sergio Sánchez.

Y me explicó; Me gusta el arbitraje, ya que es un deporte muy exigente, pero deja muchas satisfacciones, mi primer juego en AMFAI fue de Zorros ante Vaqueros, posteriormente en tochito bandera de Monclova, sancioné tremendo duelo de Espartanos ante Halcones.

Recuerda también Sergio, participar como couch de Zorros en 2001-2011, de Jets en 2011-2012, de Acereros 2012-2015.

¿CUÁNTO TIENE DE SER ÁRBITRO, SERGIO?,

Inicie desde los 16 años Ramiro, actualmente soy presidente del colegio de árbitros de Monclova, ya tengo en mi escuela a 15 alumnos, yo en loa particular he tenido participación en torneos nacionales, locales y estatales de mucha importancia de Onefa y árbitro federado.

Según Sergio Sánchez, la idea que tiene, un objetivo pendiente, es de unificar los colegios de árbitros del ovoide, hacer una escuela, preparar muchachos que desean este oficio, y estén dispuestos a ejecutar con honor y dignidad en este deporte, terminó diciendo mi amigo Sergio Higino Sánchez Esquivel.