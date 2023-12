El sello del 'Matador'

GUADALAJARA, Jalisco 08-Dec-2023 .-El camino a los Playoffs para los Charros de Jalisco requiere que sean agresivos en el diamante.

Esa mentalidad y estilo forman parte del ADN del mánager Benjamín Gil con los caporales, quienes han ganado 3 series de manera consecutiva, superando a Mayos, Sultanes y Cañeros.

"Estamos enfocados a tratar de darle la máxima cantidad de turnos buenos, a jugar un beisbol agresivo, de campeonato, y llevarlo día con día.

"El enfoque es jugar el béisbol para lograr el objetivo mayor de buscar pelear por un campeonato, para eso se tiene que hacer exactamente eso, dar turnos de calidad, pitchear bien, tener una buena defensiva y ser agresivo en las bases", explicó Gil sobre su forma de trabajar con los Charros.

Desde que "El Matador" tomó las riendas, Jalisco ha mejorado. Más allá de que llegó a tener una racha de 5 victorias consecutivas, la ofensiva despertó, al grado de que conectó al menos 11 imparables durante los primeros 7 juegos en la era de Gil, de los cuales ganaron 6; en el octavo encuentro, se quedaron en 8 hits, pero éste fue acortado a 5 entradas debido a la lluvia, mientras que en el noveno pegaron 9 con victoria para su causa.

Peloteros con Christian Villanueva, Julián Ornelas y Missael Rivera se encendieron con el bat, además de que la llegada del cubano Maikel Serrano fortaleció el lineup.

Otra muestra de la agresividad de los Charros se ha reflejado en el corrido de bases, pues en sus primeros 9 juegos del "Matador", los Charros se robaron 14, incluyendo 2 de Japhet Amador, quien hasta antes de esas estafas, sumaba 3 en sus anteriores 13 temporadas en la pelota invernal.

"El equipo se ha entregado a esos pequeños ajustes que se les ha exigido, y lo bueno que los jugadores se han dado cuenta que es para bien de ellos en lo individual, y si ellos mejoran en lo individual cada uno lo hace el conjunto, el cambio debe ser grande", estableció Gil.

En la primera vuelta, los Charros terminaron en el penúltimo lugar del standing, con récord de 13 ganados y 22 perdidos, además de que perdieron sus primeros 3 juegos de la segunda parte del calendario.

Entonces llegó "El Matador" y la novena tapatía suma 7 triunfos y 2 derrotas, sin contar el primer juego ante los Naranjeros.

ASÍ LO DIJO

"Les dije (a los jugadores) que me tuvieran paciencia. A esto le falta, van a suceder más cosas porque hay cosas que implementamos diferentes que normalmente las haces en la pretemporada".

"Ya hicimos lo difícil, que es meternos en la pelea, hace una semana se veía complicado, y ya estamos ahí. Es muy probable que no empecemos (los Playoffs) en casa, eso no le preocupa a nadie, lo he platicado con los jugadores".

"El enfoque es jugar el béisbol para lograr el objetivo mayor de buscar pelear por un campeonato. Para eso se tiene que hacer exactamente eso, dar turnos de calidad, pitchear bien, tener una buena defensiva y ser agresivo en las bases".