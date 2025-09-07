Elías Contreras y Miguel Reyes lideran triunfo de Dragón FC

El equipo de Dragón FC no tuvo mayores complicaciones para doblegar a la escuadra del SNTE 5, a la que terminó venciendo de manera contundente por marcador de 3-0, en cotejo correspondiente a la categoría Botanera Inactivos.

Los 'lanza llamas' dominaron las acciones desde los primeros minutos y encontraron en Elías Contreras a su hombre clave, pues éste tuvo una noche inspirada y firmó un doblete que encaminó el resultado.

Por su parte, Miguel Reyes se encargó de sentenciar el duelo con la tercera anotación, en los últimos minutos del tiempo reglamentario, tras aprovechar las carencias defensivas que mostró la escuadra del magisterio.

REPARTIERON PUNTOS

En otro encuentro, las escuadras de Sección V y La Compañía protagonizaron uno de los choques más reñidos de la jornada, y terminaron repartiendo puntos tras sellar un empate a 4 goles en el marcador final.

Los catedráticos se apoyaron en la experiencia de Fernando Carreón, quien abrió el marcador, y en la contundencia de Luis de la Rosa, autor de un triplete que metió en el partido a su equipo.

A su vez, La Compañía respondió de manera oportuna y contó con tantos de Hugo Arenas y Enrique Maltos, además del doblete de Daniel Almanza, lo que le permitió rescatar el empate en uno de los duelos más parejos de la jornada.