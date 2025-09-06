Selección Mexicana se enfrentará a Japón en duelo amistoso en Oakland

OAKLAND, California — La Selección Mexicana de fútbol enfrentará este sábado 6 de septiembre de 2025, un exigente duelo amistoso ante Japón en el histórico Oakland-Alameda County Coliseum como parte de su preparación de cara al Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 20:00 horas (CDMX). (22:00 ET)

Este partido, correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre, se llevó a cabo tras la destacada actuación de México como reciente campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF y bicampeón de la Copa Oro. Japón, por su parte, llega fortalecido: ya aseguró su pase al Mundial 2026 y lidera el fútbol asiático.

México volverá a este estadio luego de 14 años; la última vez fue en 2011 durante el MexTour, con victoria 3-1 sobre Paraguay ante cerca de 50 000 aficionados.

¿Dónde ver el partido?

En México: TUDN, ViX (streaming), y también en señal abierta por Canal 5 y Azteca 7.

En Estados Unidos: Univision, TUDN, fuboTV, entre otros.

Alineaciones probables

México (DT Javier Aguirre):

Luis Ángel Malagón; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Marcel Ruiz; César Huerta, Raúl Jiménez y Alexis Vega

Japón (Hajime Moriyasu):

Keisuke Osako; Tomoya Ando, Hayato Araki, Ko Itakura; Junya Ito, Yuito Suzuki, Shuto Machino, Wataru Endo; Takefusa Kubo, Ayase Ueda y Kaoru Mitoma

Otros medios como ESPN presentan alineaciones ligeramente diferentes, con figuras como Jesús Gallardo, Johan Vázquez, César Montes, Edson Álvarez, Gil Mora, Alexis Vega, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado para México; y del lado de Japón, nombres como Taiyo Koga, Hayao Kawabe, Sho Inagaki, Henry Heroki Mochizuki, Taisei Miyashiro, Ryo Germain y Yuki Kakita

¿Por qué es importante este amistoso?

Para México, es una prueba clave para consolidar su esquema y jugadores de confianza rumbo al Mundial como país anfitrión. Para Japón, representa un desafío de alto nivel frente a una selección organizada y potente de la región