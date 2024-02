En Chiefs afirman que no les afecta ser considerados los 'underdogs'

Isiah Pacheco y L'Jarius Sneed, jugadores de los campeones Kansas City Chiefs, afirmaron que a su equipo no le afecta ser considerado el 'underdog' (no favoritos) en el Super Bowl LVIII, en el que se medirán a San Francisco 49ers el próximo domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

"Sabemos dónde estamos y no dejamos que nos afecte eso de llamarse desvalidos; estamos concentrados y contentos de haber llegado hasta aquí", apuntó Pacheco, corredor que tiene ascendencia costarricense y puertorriqueña por sus padres.

Los Chiefs están por debajo en las apuestas para repetir como campeón de la NFL debido a que clasificaron como el equipo número tres de la Conferencia Americana (AFC); su rival, los 49ers, fue el cuadro número uno de la Conferencia Nacional (NFC), situación que en vez de molestarlos, dijo el esquinero L'Jarius Sneed, la asumen.

"No molesta, he estado en esa puerta toda mi vida, así que solamente la abrazamos. Me encanta. Esto me ha hecho ser quien soy, así que no estoy realmente preocupado por eso, al contrario, estamos más motivados que nunca", explicó el esquinero.

Kansas City entró en una crisis de la semana 8 a la 16 de la temporada regular; sumó cinco derrotas y tres victorias en esos ocho juegos, racha que les quitó la etiqueta de favoritos, a pesar de lo cual se abrieron camino para llegar al duelo por el título de la NFL, algo con lo que coincidió su entrenador, Andy Reid.

"Entiendo la razón por la que no somos los favoritos. Tuvimos algunos altibajos durante la temporada, pero nunca me siento como un perdedor al entrar en un juego", aseveró el coach en la conferencia de prensa de los campeones.

Reid, quien ha llevado a los Chiefs a cuatro Super Bowls en los recientes cinco años, incluido este, de los cuales ha ganado dos y perdido uno, aseguró que dicha crisis ya pasó.

"Superamos todo eso, ahora en los 'playoffs' todo va más rápido, pero somos profesionales; hoy simplemente estos muchachos saldrán al campo y harán su trabajo", concluyó el entrenador.

Los Chiefs, que en el partido por el título de la NFL del año pasado vencieron a Philadelphia Eagles, buscarán este domingo ante los 49ers convertirse en el primer equipo desde los New England Patriots de 2003-2004 en ganar Super Bowls consecutivos.