En duda futuro de CR7 en el Manchester United

El medio español AS seala que el entrenador de los Red Devils no cuenta con el apoyo de todo su plantel, en especial de los pesos pesados como el de Cristiano Ronaldo que se dice que el portugués no confía en el.

Por el momento el ManU pasa por uno de sus peores rachas deportivas pues el mismo fue eliminado de la FA Cup después de caer ante el Middlesbrough, un equipo de la segunda división, además de contar con dos empates en la Liga Premier que lo pone muy por debajo de sus rivales más importantes.

El portugués llegó al Manchester United después de su paso por la Juventus de Italia, sin embargo la relación que tuvo con el DT Ole Gunnar fue muy turbulenta al punto de que el mismo señalo al DT como responsable de no brillar.

De la misma manera CR7 a afirmado que la dirección le a quedado grande al actual DT del ManU.

"Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas" señalo el DT del Manchester United.

El diario británico, The Sun señaló que Cristiano Ronaldo ya siente los efectos de la edad por lo que podría abandonar la liga inglesa antes de que se acabe el contrato con el ManU.

"La leyenda de Portugal nunca admitiría públicamente que las exigencias de la máxima categoría inglesa se están volviendo demasiado, incluso para un fanático del fitness como él. Ronaldo puede tratar de acortar y abandonar su regreso planeado de dos años en el United" dijo The Sun.