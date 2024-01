En sus marcas, listos... al ataque

GUADALAJARA, Jalisco 12-Jan-2024 .-La consolidación es el objetivo para el Clausura 2024 tanto del Atlas como de sus refuerzos Raymundo Fulgencio y Jhon Murillo.

Ayer, en la Academia AGA, los Rojinegros presentaron a sus nuevos futbolistas con la presencia tanto del presidente atlista José Riestra como del director técnico Beñat San José.

Murillo se mostró contento de esta nueva experiencia en el Atlas, en el que llega más comprometido.

"Lo que me atrajo de venir aquí es lo que habían conseguido hace poco (un Bicampeonato) y la historia que tiene el equipo. Sé de la exigencia que tiene La Fiel, no es la misma que tenía en San Luis, así que quería un reto más grande y estoy en el lugar indicado para mostrar mi futbol. Puedo jugar por derecha o izquierda, pero yo estoy disponible para jugar en cualquier posición en la que me necesiten", mencionó el venezolano, cuyo fichaje definió Riestra como un "sueño hecho realidad".

Raymundo Fulgencio, quien está suspendido por su expulsión en la Final con Tigres, está listo para su nueva etapa con los Zorros.

"Lo que pasó ya pasó. Estoy consciente de lo que pasó, pero ya lo olvidé. Aprendí en Tigres muchísimo, pero ahora estoy acá en Atlas, vengo a aportar y a hacer lo que sé hacer, sé que aquí vengo a dar todo de mí", agregó "Rayful".

El Atlas tendría una incorporación más, pero no hay un interés por el paraguayo Juan Escobar.

ASÍ LO DIJO

"Estoy muy contento de las dos incorporaciones, tienen características únicas, vienen a aportar al equipo, han marcado diferencia y vienen de estar en equipos protagonistas (...) No he cerrado al tercero".

José Riestra

Presidente del Atlas

"Son jugadores que queríamos y deseábamos, son habilidosos que nos van a dar profundidad, nos van a dar enriquecimiento al ataque y que tienen en la mente la portería y es lo que queríamos".

Beñat San José

DT del Atlas