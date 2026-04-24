Final del Mundial 2026: Entradas en reventa superan los 2.2 mdd

¿Cuánto cuesta ir a la Final del Mundial 2026? Entradas en el MetLife Stadium rozan los 3 mdd

La final de la Copa del Mundo 2026 ya comenzó a generar polémica antes de que ruede el balón. De acuerdo con reportes internacionales, cuatro boletos para el partido por el título fueron colocados en la plataforma oficial de reventa de FIFA con un precio de 2 millones 299 mil 998 dólares con 85 centavos cada uno, una cifra que roza los 3 millones de dólares y que encendió el debate entre aficionados por el costo de asistir al juego más importante del fútbol mundial.

La final del Mundial 2026 se jugará en Nueva Jersey

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, sede ubicada en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro de la zona anfitriona New York/New Jersey.

La reventa dispara el precio para la final del Mundial 2026

El punto que más ha llamado la atención es que no se trata de boletos de hospitalidad premium ni de experiencias exclusivas con lujos adicionales, sino de asientos ubicados detrás de una portería, en la parte baja del estadio.