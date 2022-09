"Esta siempre será su casa"; Barcelona no descarta que regreso de Messi

El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, dio a conocer que es posible que Lionel Messi regrese al club catalán, sin embargo, aseguró que tendría que ser gratis debido a la fuerte problema financiero que enfrenta el club.

"Si volviera, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica y del jugador", consideró Romeu al ser consultado por el retorno de Lionel Messi a la institución.

Las declaraciones del hombre a cargo del dinero en el club catalán, llegan después de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, también aseguró que le gustaría que Messi regresará al equipo que lo formó.

"Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera. He sido corresponsable de ese final que considero provisional. La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral. En ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya", reconoció a finales de julio.

El futbolista, en tanto, mantiene la cabeza puesta en su presente con el club parisino pero sobre todo en el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina