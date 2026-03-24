Estadio Azteca Listo para su Gran Reapertura

A pocos días de volver a abrir sus puertas, el Estadio Azteca se encuentra en la fase final de su proceso de renovación, mostrando avances significativos que buscan posicionarlo nuevamente entre los escenarios deportivos más destacados a nivel mundial.

Avances en la renovación del Estadio Azteca

En la recta final de los trabajos, se llevaron a cabo pruebas fundamentales de sonido y video, las cuales arrojaron resultados satisfactorios. Durante estas evaluaciones se puso a prueba un sistema de audio de última generación, conformado por numerosas bocinas distribuidas en todo el inmueble para asegurar una cobertura uniforme.

Asimismo, se realizaron ajustes en las pantallas LED de gran formato, se calibró la iluminación tipo espectáculo y se verificó la calidad acústica en distintas zonas del estadio. Estas acciones no solo apuntan a mejorar la experiencia de los asistentes, sino también a garantizar estándares óptimos para transmisiones internacionales.

Detalles de la reapertura

En cuanto a su apariencia, el cambio al interior es notable. El estadio presenta nuevas butacas en diversas tonalidades, espacios más cómodos para el público y una cancha en excelentes condiciones. En el exterior, ya se pueden observar las letras de "Estadio Banorte", marcando una nueva etapa en la identidad del recinto.

Sin embargo, aún continúan algunos trabajos en la parte externa, principalmente en accesos y estacionamientos, donde se realizan adecuaciones para optimizar la llegada de los aficionados.

La reapertura oficial está programada para el 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana de Fútbol se enfrente a la Selección de Portugal en un partido que marcará el inicio de una nueva era para este emblemático coloso, que próximamente hará historia al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo.