YA ESTÁ LISTO: Así luce el Estadio Azteca para recibir la inauguración del Mundial

A menos de una semana del inicio de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Ciudad de México se encuentra preparado para albergar el partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio.

Preparativos para el evento

En el inmueble, anteriormente conocido como el Coloso de Santa Úrsula, ya es visible el letrero con el nombre "Estadio Ciudad de México", instalado sobre la estructura roja incorporada durante los trabajos de remodelación. Además, en las características columnas grises del recinto se observan mantas promocionales que anuncian la celebración del Mundial 2026 en la capital del país.

Las recientes adecuaciones también incluyen la reinstalación de asientos en la zona lateral baja que había permanecido sin butacas tras el encuentro entre México y Portugal. Ahora, esa área cuenta con localidades de color negro.

Seguridad y comodidad para los aficionados

En las explanadas de acceso ya fueron colocados los filtros de ingreso para los aficionados, mientras que las áreas VIP se encuentran habilitadas para ofrecer diversas actividades a los asistentes durante el evento.

Como parte del ambiente mundialista, en la cubierta del estadio fueron instaladas banderas de las naciones participantes, una imagen que recuerda a la presentada durante la Copa del Mundo de 1986.

Por otro lado, el terreno de juego muestra condiciones óptimas para recibir los cinco encuentros que se disputarán en este escenario durante la justa internacional.