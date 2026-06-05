Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en su camino al Mundial 2026

La disciplina y la obsesión por la perfección tienen un nombre propio en el fútbol mundial. A sus 41 años de edad, Cristiano Ronaldo se reporta en un estado físico envidiable para comandar a la Selección de Portugal en el Mundial. El 'Comandante' no quiere dejar cabos sueltos en lo que apunta a ser el gran cierre de su mítica trayectoria en las Copas del Mundo.

A través de sus perfiles oficiales, CR7 encendió las redes sociales al compartir postales de sus entrenamientos, practicando una serie de tiros libres, mostrándose suelto y disfrutando de la sesión de trabajo con la selección portuguesa. Las publicaciones del 'Bicho' llevan un claro mensaje entre líneas: liderazgo absoluto, compromiso mental y motivación pura para todo el vestuario de los lusos.

La escuadra portuguesa ha incrementado drásticamente la intensidad de sus entrenamientos en estas semanas críticas previas al silbatazo inicial del Mundial. Bajo la guía de su referente histórico, el grupo trabaja a marchas forzadas para afinar la estrategia táctica.

Las claves de la preparación del 'Bicho':

Exigencia al límite: Ronaldo se mantiene como el primero en llegar y el último en irse de las prácticas, exigiendo el 100 % a las nuevas joyas lusas.

Fortaleza mental: El atacante del Al-Nassr está enfocado en mantener la armonía colectiva dentro del grupo.

Hambre de gloria: Físicamente impecable a una edad donde otros ya están retirados, el luso quiere el único trofeo que falta en sus vitrinas.

El torneo representa un escenario de tintes históricos para el fútbol internacional. Cristiano Ronaldo disputará un torneo que pondrá a prueba su vigencia como uno de los anotadores más letales del planeta. Con el gafete de capitán bien puesto y un gran físico, CR7 camina firme hacia una justa que marcará el cerrojazo de una era dorada para Portugal.