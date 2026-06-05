André Jardine se despide del América tras tres años de éxitos

André Jardine puso fin a su primera etapa como entrenador del América y los futbolistas a los que dirigió durante 3 años le enviaron un mensaje de despedida y agradecimiento, mismo que hizo llorar al entrenador brasileño que continuará su carrera en los banquillos fuera de México... por el momento.

América sumó 3 títulos de Liga MX, 1 Campeón de Campeones, 1 Supercopa MX y 1 Campeones Cup bajo el mando de André Jardine, entrenador que horas atrás anunció que no continuará en el banquillo azulcrema de cara al Apertura 2026 a iniciar en el mes de julio.

Tras la conferencia de prensa y un último adiós con la afición que se dio cita en las Instalaciones de Coapa, André Jardine vivió sus últimos instantes en el seno azulcrema con un video especial por parte de los jugadores a los que dirigió en su etapa como estratega del 16 veces campeón del fútbol mexicano.

Henry Martin, Jonathan Dos Santos, Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Igor Lichnovsky, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Patricio Salas, Dagoberto Espinoza, Miguel Vázquez y Alan Cervantes son los jugadores que hicieron presencia en el video mostrado a André Jardine:

Con el nombre de André Jardine escrito en la historia, América debe dar vuelta a la página de cara al siguiente semestre de la Liga MX y Guillermo Almada sería el elegido por parte de la Directiva americanista para continuar el rumbo de cara a una nueva estrella dentro del fútbol mexicano.

A pesar de que aún no existe anuncio oficial por parte del conjunto americanista, Guillermo Almada sería el encargado de tomar el rumbo de una escuadra que afrontará el Apertura 2026 con la encomienda de cortar con 3 semestres sin título y prepararse lo mejor posible para la Concachampions 2027, torneo para el cual ya cuentan con su boleto asegurado.