Estados Unidos arranca con autoridad y supera ampliamente a Paraguay en el Mundial 2026

Estados Unidos tuvo un estreno contundente en la Copa del Mundo 2026 al imponerse 4-1 sobre Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, dentro de la actividad del Grupo D. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino dominó el encuentro desde los primeros minutos y aprovechó las dificultades defensivas de su rival para quedarse con una victoria convincente.

El marcador se abrió apenas a los siete minutos, cuando el mediocampista paraguayo Damián Bobadilla envió el balón a su propia portería al intentar rechazar una jugada generada por Christian Pulisic y Weston McKennie.

El gol tempranero afectó al equipo sudamericano, que tuvo problemas para contener los ataques del conjunto local. A los 31 minutos, Pulisic volvió a ser determinante al asistir a Folarin Balogun, quien definió con precisión para ampliar la ventaja.

Antes del descanso, Balogun firmó su segundo tanto de la noche. El delantero aprovechó un pase largo de Malik Tillman que superó la línea defensiva paraguaya y sacó un potente remate de zurda para establecer el 3-0 parcial.

Paraguay logró descontar en la segunda mitad gracias a Mauricio, quien a los 73 minutos capitalizó una acción iniciada por Julio Enciso tras un doble rebote y venció al guardameta estadounidense con un disparo cruzado.

Sin embargo, el conjunto norteamericano cerró la cuenta en el tiempo añadido. Giovanni Reyna ingresó al área y definió con un remate de tres dedos para sellar el definitivo 4-1.

Con este resultado, Estados Unidos inicia con paso firme su participación mundialista, mientras que Paraguay deberá buscar la recuperación en su siguiente compromiso. En la próxima fecha, los estadounidenses enfrentarán a Australia el 19 de junio en Seattle, mientras que la Albirroja se medirá ante Turquía un día después en Santa Clara.