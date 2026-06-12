Gilberto Mora ve su sueño con el Real Madrid más lejano

El sueño de Gilberto Mora de ser adquirido por el Real Madrid choca de frente contra la realidad del mercado europeo. El astro portugués Bernardo Silva se convertirá en el tercer gran refuerzo blanco para la temporada, lo que pone en la ruta de lo imposible que el mediocampista de los Xolos de Tijuana, y gran esperanza de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, sea adquirido por los merengues durante el verano.

Los reportes internacionales confirmaron el año pasado que los visores de la entidad madridista seguían muy de cerca la evolución del juvenil chiapaneco, quien el jueves 11 de junio se convirtió en el quinto más joven en la historia en jugar en un Mundial de fútbol.

La propia agente del futbolista tricolor, Rafaela Pimenta, declaró ante los medios de comunicación que el nombre de Mora ya sonaba con fuerza en el entorno de la casa blanca.

El seguimiento de los cazatalentos españoles era verdadero. No obstante, la dirección deportiva en Valdebebas prefirió mantener cautela, considerando el escenario de la Copa del Mundo 2026 como la vitrina ideal para evaluar su temperamento competitivo. Lamentablemente para las aspiraciones del fútbol mexicano, ese proceso de observación quedó interrumpido por las urgencias del primer equipo después de hilvanar dos temporadas sin títulos.

La directiva merengue pactó las condiciones con Silva en tiempo récord, asegurando un contrato por dos temporadas bajo la condición de agente libre tras su exitoso ciclo con el Manchester City. A esta contratación estelar se le suma una fuerte versión que circula en el mercado de piernas internacional:

Diversos medios en Inglaterra aseguran que el cuadro español prepara una oferta que ronda los 150 millones de euros para intentar destrabar la salida de Enzo Fernández del Chelsea.

Si se llega a materializar el arribo del seleccionado argentino, la zona de creación del conjunto blanco quedará configurada de la siguiente manera:

Fichaje cerrado: Bernardo Silva como nuevo motor creativo del esquema táctico.

Rumor activo: Enzo Fernández bajo la estricta consideración de Florentino Pérez.

Juventud blindada: La presencia de Arda Güler, Franco Mastantuono y Thiago Pitarch a mediano plazo.

La vuelta de una estrella naciente: El Real Madrid también prepara la recompra de Nico Paz al Como de la Serie A.

El perfil de Mora coincide plenamente con estas figuras mundiales, lo que anula cualquier lógica deportiva para incorporar a un elemento de 17 años que aún debe madurar. Su imposibilidad legal para firmar un contrato profesional en Europa hasta cumplir la mayoría de edad en octubre termina por sepultar la operación.