Rafael Llorente se une al Atlético San Luis para el próximo torneo

El Atlético San Luis sumó una nueva incorporación para reforzar su ofensiva de cara al próximo torneo. Se trata del español Rafael Llorente, futbolista que llega procedente del Atlético de Madrid, donde formó parte del proyecto encabezado por Fernando "El Niño" Torres en el Atlético Madrileño, filial del conjunto colchonero.

Llorente, nacido el 6 de diciembre de 2002 en Madrid, se desempeña como extremo y cuenta con recorrido en distintas categorías del fútbol español. Su formación comenzó en Las Rozas, para posteriormente pasar por instituciones como el Real Madrid Castilla, además de defender los colores de la Gimnástica Segoviana, Cádiz B y Linares Deportivo.

En 2024 fichó con el Alcorcón, equipo con el que disputó la última temporada y media en la Primera Federación de España (1ª RFEF). Sus actuaciones llamaron la atención del Atlético de Madrid, que alcanzó un acuerdo con el conjunto alfarero para hacerse de sus servicios y sumarlo a la estructura rojiblanca.

El atacante fue integrado al Atlético Madrileño, escuadra dirigida por el histórico exdelantero español Fernando Torres, con quien tuvo la oportunidad de continuar su desarrollo dentro del modelo deportivo del club madrileño.

Ahora, el futbolista de 23 años tendrá su primera experiencia fuera de España al incorporarse al Atlético de San Luis, institución que apuesta por un perfil joven, con proyección y formación en el fútbol europeo para fortalecer su sector ofensivo. Su conexión con el Atlético de San Luis será por dos temporadas con opción a una tercera.

Se espera que arribe a San Luis Potosí el próximo jueves, para hacer pruebas médicas y exámenes físicos.