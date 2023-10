Estrella de Ghana alaba a Raúl Jiménez y 'aparta' su playera

Iñaki Williams, jugador ghanés del Athletic de Bilbao, alabó las cualidades del delantero mexicano, Raúl Jiménez, y aseguró que al finalizar el partido amistoso ante la Selección Mexicana le gustaría pedirle la playera al ´Lobo de Tepeji´ a quien ha seguido por su paso en la Premier League.

En el primer duelo de la Fecha FIFA que sostendrá el combinado nacional, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Henry Martin buscarán tener minutos ante los africanos y convencer a Jaime Lozano en busca de adueñarse del puesto titular como delantero del Tri.

Raúl Jiménez celebra gol con la Selección Mexicana en partido Vs Uzbekistán. (Mexsport).

El veloz y habilidoso futbolista del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, destacó a los dos delanteros mexicanos que militan en el ´Viejo Continente´, sin embargo, fue Raúl Jiménez quien terminó recibiendo los elogios por parte del ´león´:

Los dos de arriba (Raúl y Santiago) son muy peligrosos, en este caso, Raúl porque le conozco, le he visto mucho en Premier League. Un delantero total, para mí, uno de los mejores delanteros de Premier que tiene muchísimas cosas, que le puede aportar muchísimo a México y yo siendo delantero también me he fijado".

Además, el delantero de 29 años, aseguró que al finalizar el encuentro ante México, le gustaría conservar la playera de Raúl Jiménez, a quien también pudo observar en LaLiga, cuando el azteca vistió la playera del Atlético de Madrid durante la temporada 2014-2015: