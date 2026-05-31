Felinas avanzan a postemporada tras vencer a Valkirias: Nallely Varela destaca

Nallely Varela lanzó 6 dominantes entradas y vio por su juego con efectividad de 4-3 en la registradora, para guiar a las Felinas a un triunfo sobre Valkirias por pizarra de 8-1 en encuentro de eliminación directa de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Ayer en el diamante de la Unidad Deportiva, Varela tiró pelota de 6 hits, 4 bases por bolas y 3 ponches para acreditarse el acierto, mientras que en el plato disparó 3 sencillos en 4 turnos para liderar el ataque ganador y lograr una actuación redonda.

Otras bateadoras que destacaron por el equipo felino fueron Deisy Varela con marca de 2-2, mientras que Devany Flores pegó de 4-2, ante los lanzamientos de Claudia Bautista, quien cargó con la derrota.

Nallely Varela fue la encargada de estrenar la pizarra con una rayita en el fondo del primer episodio; después, en la tercera tanda, el equipo de Valkirias logró emparejar los cartones con una anotación de Elizabeth Bautista, la que a la postre terminó evitando la blanqueada.

Por su parte, las Felinas retomaron la ventaja con 3 rayitas en el cierre de la tercera tanda, luego Verónica timbró en el cuarto rollo para poner la pizarra 5-1, Nallely Varela y Devany Flores sumaron 2 más en la quinta entrada, mientras que Sofía Ibarra cruzó el plato en la sexta para ponerle el cerrojo al triunfo con el que las Felinas se colaron a la postemporada.