Fernando Mendoza brilla en su debut con los Raiders: primer touchdown en la NFL

Fernando Mendoza ya tiene su primer touchdown como jugador de los Raiders. El quarterback con sangre latina, elegido con la primera selección global del Draft 2026, entró en el segundo turno ofensivo de su equipo en el primer partido de pretemporada y no tardó en dejar una primera firma en la NFL.

Mendoza conectó con Jack Bech para conseguir su primer pase de touchdown con los Raiders, en una noche en la que comenzó su carrera profesional detrás de Kirk Cousins, pero terminó siendo uno de los nombres que más atención concentró. El novato completó cinco de sus primeros nueve envíos y mostró la capacidad para mover el balón que llevó a Las Vegas a convertirlo en la primera selección del Draft.

Cousins fue el encargado de abrir el partido como quarterback titular. El veterano solamente disputó una serie, pero aprovechó los 10 jugadas ofensivas y 68 yardas para entregar una actuación eficiente. Completó cinco de seis pases para 50 yardas y coronó la ofensiva con un envío de 13 yardas para touchdown a Michael Mayer.

El egresado de Indiana ingresó para la segunda serie ofensiva de los Raiders y tuvo que esperar hasta su segundo intento para conseguir su primera conexión. Encontró a Jack Bech con un pase de nueve yardas en tercera y ocho para mantener viva la ofensiva.

La primera serie de Mendoza terminó detenida por una penalización por sujetar y los Raiders tuvieron que despejar. Pero el quarterback no tardó en encontrar otra oportunidad para mostrar por qué Las Vegas apostó por él con el primer pick del Draft.

El partido ante Arizona representó el primer capítulo de una competencia que, al menos de inicio, tiene un orden establecido. Cousins será el titular de los Raiders para comenzar la temporada, mientras Mendoza tendrá que esperar su oportunidad.

Para el novato, sin embargo, el proceso ya comenzó. Su primera pretemporada no se trató solamente de ponerse el uniforme de los Raiders. También fue su primer examen contra jugadores de la NFL, con otro ritmo, otras ventanas de pase y mucho menos margen para improvisar que en el futbol americano colegial.

Antes incluso de pisar el campo, Mendoza había dejado claro que una de las grandes diferencias entre Indiana y la NFL estaba fuera del terreno.

Estas instalaciones son increíbles. El gimnasio... ¡Tienen una piscina!", contó Mendoza a Michael Silver, de The Athletic. El quarterback también destacó las tres comidas diarias, los chefs y la cantidad de servicios disponibles para los jugadores. "Esto es como un resort", resumió.

Ahora tendrá que demostrar que también puede convertir ese entorno en producción.

Mendoza llegó a Las Vegas después de una temporada histórica con la Universidad de Indiana, donde condujo a los Hoosiers al primer campeonato nacional de su historia. Su ascenso lo llevó desde el futbol universitario hasta convertirse en la primera selección global de una franquicia que busca cambiar su rumbo.