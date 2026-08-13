Liga Ribereña sufre derrota y triunfo en Orizaba: Yasser Vega destaca

El equipo de la Liga Ribereña tuvo un jueves contrastante al registrar triunfo y derrota en doble cartelera disputada ayer dentro del rol regular de la Serie Nacional de Béisbol de categoría Moyote, en Orizaba, Veracruz.

La novena monclovense se quedó con marca de 3 juegos ganados y 2 perdidos, y hoy afrontará su último compromiso de la fase de grupos, definiendo su futuro ante el equipo de la Liga "Mingo" Vázquez.

En el primer encuentro de la doble jornada, Yasser Vega tuvo una efectiva labor monticular de 3 entradas y 2 tercios, mientras que en la caja de bateo detonó jonrón y doblete en 3 turnos, para liderar el triunfo de la Ribereña por pizarra de 12-2 sobre el equipo de Cuauhtémoc.

Durante la tercera entrada, Vega pegó jonrón solitario, luego Sebastián Camarillo conectó vuelacercas con un corredor a bordo, mientras que Vicente Martínez sumó la cuarta rayita para adelantar a la novena monclovense. Después, Iván Cerros y Emilio García sumaron 2 anotaciones más a la cuenta en la cuarta tanda, mientras que en el quinto rollo, Martínez pegó jonrón con la casa llena y lideró un rally de 6 que sentenció el triunfo.

Yasser Vega fue el pitcher ganador con respaldo de Iván Cerros, quien trabajó una entrada y un tercio; por su parte, Sebastián Camarillo bateó de 2-2, seguido por Yasser Vega y Diego Flores, quienes pegaron de 3-2 para comandar el ataque ribereño.

Posteriormente, ya por la tarde, la novena monclovense sufrió su segundo descalabro en la justa tras caer ante el equipo de Cura Trillo por pizarra de 10 carreras por 6, en juego recortado por lluvia.

El abridor Adrián Llanas cargó con la derrota por el equipo de la Liga Ribereña, mientras que a la ofensiva destacaron Sebastián Camarillo con marca de 3-3 y Yasser Vega de 3-2.