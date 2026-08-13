Acereros Monclova: La afición se hace sentir en playoffs LMB 2026

Con la serie cuesta arriba para la novena acerera, la afición respondió de gran manera, pintando las tribunas de azul y cimbrando cada rincón del parque con el grito de apoyo.

El calor se dejó sentir con fuerza, pero la fanaticada no bajó la intensidad. Cornetas, tambores y porras amenizaron una noche de playoffs en la que cada lanzamiento, batazo y jugada defensiva se vivió con drama, pues Acereros se jugaba su continuidad en la Temporada 2026 de LMB.

La afición se hace sentir

Cada entrada trajo su propia dosis de emoción. Con la necesidad de un triunfo para mantener viva la ilusión de avanzar a la siguiente ronda, la fanaticada alentó a la Furia Azul hasta el último out. De nueva cuenta, la gente hizo su labor en el graderío y demostró que, aún en momentos complicados, el respaldo al equipo de casa no falta.