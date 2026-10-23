Max Verstappen y Ferrari destacan en la clasificación del GP de Estados Unidos

Ferrari puede pensar en aspirar a la pole, al menos así lo dejaron ver los resultados del viernes del Gran Premio de los Estados Unidos, luego de que Charles Leclerc volvió a colocarse en lo más alto del clasificador durante la segunda práctica libre.

El piloto monegasco de Ferrari detuvo el cronómetro en 1m35.291s en el Circuito de las Américas, superando por apenas 0.042 segundos al Mercedes del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

La sesión vespertina en Austin confirmó las dificultades planteadas por la pista texana, cuyos baches y variada combinación de zonas de alta velocidad con sectores lentos complicaron la puesta a punto de los equipos. La simulación de clasificación con el compuesto blando puso a prueba a los pilotos, dejando en evidencia el alto desgaste en el primer sector de las "Esses" y la falta de tracción en el tramo final.

Max Verstappen, quien había marcado el ritmo inicial con el compuesto medio, se ubicó en la tercera posición a dos décimas del tiempo de Leclerc tras no poder sostener la ventaja en el último sector del trazado. Detrás del trío de cabeza, Lewis Hamilton finalizó en la cuarta plaza a seis décimas de su compañero de equipo, seguido por George Russell y un prometedor Liam Lawson en el sexto lugar con el Racing Bulls.

La gran sorpresa negativa de la tarde la protagonizó McLaren. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri sufrieron serios problemas de agarre y balance en sus monoplazas, quedando relegados al séptimo y octavo puesto, respectivamente.

El piloto mexicano Checo Pérez retomó los controles de su Cadillac marcado con el número 11 para la segunda práctica libre, luego de habérselo prestado al estadounidense Colton Herta en la FP1.

Ahora, a los mandos de su coche, finalizó en la posición 21 a casi siete décimas de diferencia de Valtteri Bottas, aunque con la diferencia de solo haber rodado una tanda.