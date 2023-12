Festejo Escuela Escorpiones 23 Aniversario

Brillante y lleno de colorido resultó el festejo de los 23 años de vida, de la Escuela de Porristas y Baile de Escorpiones de Monclova, institución que dirige la Licenciada Eva Riojas Sosa, una institución reconocida a nivel estatal y nacional.

Fue en pasaje Monclova, en donde se dieron cita otras academias de Monclova, para participar en este festejo, que reunió más de medio millar de asistentes la tarde-noche del jueves

La Escuela de Escorpiones ha estado en todas partes del estado de Coahuila, desde el 2000, cuando empecé Eva Riojas en esta Escuela de Porristas y Baile, "la organicé para cumplir el sueño de mis hijas", Eunice Carolina que deseaba ser Bailarina y mi hija Elena Carina que deseaba ser Porrista.

Me gustó, señor Ramiro, y como no existía nada que se enfocara en la técnica práctica en este Deporte de Animación y Baile, comenzando desde cero; se me ocurrió unir estas dos Disciplinas Deportivo-Culturales Formando la Primer Escuela de Porristas y Baile a nivel Nacional.

Me platicó la Licenciada Eva Riojas, don Ramiro, "Inicié a sembrar la semilla, con niños y niñas desde edades de 3 años en adelante y ambos sexos. Iniciamos con equipo "mixto", eliminamos el "estereotipo" de la Porrista o Bailarina "delgada" porrista o Bailarín "delgado" dando la oportunidad a toda clase de niñas y niños, jóvenes sin importar su condición física".

Después señor Ramiro, fuimos a exhibición a la Escuela Primaria Vicente Guerrero y en el Jardín de Niños Gabriela Mistral, en el 2002 inició con Porristas y se nos da el Reconocimiento Oficial por parte de Presidencia Municipal de Monclova, fomento Deportivo y el Gobierno del Estado de Coahuila.

En este mismo año del 2000, formamos parte de Acereros del Norte hasta el año 2018, pero también fuimos reconocidos por la empresa de AHMSA en todos sus eventos deportivos hasta el año 2018.

Acudieron a otros eventos Licenciada, si en el 2003, acudimos a la Escuela Secundaria Técnica #3 formando el equipo Hormigas, también en el 2003 aquí en Monclova logramos presea en Campeonato Estatal categoría Infantil.

También en el año 2007 recibimos el Aval del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), en ese mismo año inicié dando Clínicas a otros equipos y grupos de Baile certificando Entrenadores y Coreógrafos en Baile y Porra. A nivel Nacional.

Me solicitaron en el 2007, para capacitar Porristas y Baile, de 2 equipos de Guaymas, Sonora, Ardillas y Potros, entregando su Certificación a nivel Nacional, y en 2008 capacitamos a Jaguares de Veracruz, en porra y baile a nivel nacional.

En el 2008 Campeonas de Porristas y Baile en Sabinas Coahuila, con grupo Escorpiones Dance, nos avaló la Universidad Autónoma de Coahuila, en el 2009, la Escuela de Porristas y Baile Escorpiones y una servidora realizamos la primera competencia estatal de Ballet Coreográfico, también este año 2009 llevamos a cabo la Expo-Porra y baile en memoria de Michael Jackson a nivel nacional.

2009 Se crea grupo de Hiphop Street Poison, en el 2010, logramos tercer sitio en Dance en Saltillo, en 2010 estatal de baile en CBTIS 36 Primer Lugar 2010 Subcampeonato regional en Monterrey, Primer lugar en Hip-Hop, en el 2010 Pase al Nacional de ONP México.

En el 2012 Escuela de Porristas y Baile Escorpiones recibe la medalla del talento deportivo a nivel estatal, en este mismo año, yo Eva Riojas Sosa y mi hija Eunice Carolina Márquez Riojas RECIBIMOS EL ASTRO ya que impulsamos este deporte a nivel estatal y nacional y en el 2013 recibe Astro nuestra Entrenadora Elena Carina Márquez Riojas por su Trayectoria en Escorpiones y Fomentar estas disciplinas.

Desde los años del 2015, 2016 y 2017, hasta la fecha, seguimos fomentando arduamente estas disciplinas y sembrando la semilla del ejercicio físico y mental a través de estas disciplinas.