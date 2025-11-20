Frontera asegura primer lugar invicto en campeonato de béisbol 60 años

En la última jornada del Campeonato Nacional de Béisbol de 60 años y más, el equipo de Frontera venció a la Selección de Tamaulipas y aseguró el primer lugar con etiqueta de invicto.

La novena fronterense finalizó la justa con 4 victorias, 29 carreras anotadas y apenas 9 recibidas, para terminar al frente del standing general; también con récord de 4-0 finalizaron Baja California Sur y Guanajuato, para colocarse junto al cuadro rielero como firmes candidatos al título.

En cuarto puesto cerró la selección de Baja California Norte con récord de 3-1, misma marca de Nuevo León en el quinto peldaño y Tamaulipas Blanco en la sexta posición, seguidos por Saltillo y Chihuahua con marca de 2-2 para colarse a playoffs de última hora.

Por otro lado, los participantes que quedaron eliminados en la primera ronda del certamen fueron Querétaro, Tamaulipas, Nayarit, Yucatán, Sinaloa, La Laguna, Parras, Morelos y Ciudad Juárez.

El certamen Nacional de categoría 60 años y más entrará hoy en la recta final al disputar la fase de cuartos de final, con cuádruple cartelera que dará inicio a las 9:00 de la mañana.

En el Parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental, la escuadra de Frontera se medirá ante el combinado de Chihuahua, a la vez que Baja California Sur le hará los honores al representativo de Saltillo en el Parque Ferrocarrilero.

A la misma hora, el combinado de Guanajuato enfrentará a Tamaulipas Blanco en el diamante del Parque Infantil, mientras que Baja California Norte y Nuevo León jugarán por el pase a la semifinal en la Unidad Deportiva Armando "El Guero" Pruneda.

La etapa semifinal del certamen se librará por la tarde, mientras que el título se disputará el sábado por la mañana en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.