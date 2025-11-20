CDSCO-Independiente y Colonia Obrera disputan final de Liga Master-Oro

Este sábado, la Liga de Fútbol Master-Oro conocerá al segundo campeón de su Torneo de Liga 2025, cuando los equipos de CDSCO-Independiente y Colonia Obrera se confronten en la gran final de la categoría Platino.

En punto de las 4:00 de la tarde, las dos mejores escuadras de la temporada saltarán a la cancha "Chavín" Rivera para protagonizar un duelo de pronóstico reservado por el título de la división de 60 años y más.

Por un lado, el combinado de CDSCO-Independiente terminó la justa en el primer puesto con 33 unidades, y en semifinales dio cuenta de la escuadra de Todos Estrellas con un triunfo de 2-1, mientras que los Obreros ocuparon la segunda posición con 32 puntos, avanzando a la final tras golear 3-1 al equipo de Rey Roger.

Continúa la liguilla en la categoría Master Plus de 48 años y más, donde el superlíder Tigres Jr. enfrentará a una escuadra de la Colonia Hipódromo que se ha convertido en el "caballo negro" de la liguilla; dicho enfrentamiento tendrá como escenario el campo de la Unidad Deportiva, este sábado a las 4:00 de la tarde, a la misma hora que Acereros y Montano Soccer jugarán en Asturias por el otro boleto a la final.

Por otra parte, en la categoría Master de 40 años y más se jugará la ronda de cuartos de final, este sábado a partir de las 4:00 de la tarde. En la Unidad Deportiva de San Buena, el líder Lindavista saldrá como favorito ante Linemenelectric, mientras que Deportivo Aviación recibirá a Cerveceros en la cancha del Cefare.

Simultáneamente, Juventus y La Raza disputarán el pase a la semifinal en la cancha 2 de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, a la vez que Colonia Independencia y Siymac harán lo propio en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos.