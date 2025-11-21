La FIFA sanciona a Manuel Arias: presidente de la FPF inhabilitado seis meses

El Comité de Ética de la FIFA volvió a suspender por seis meses al presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, por no cumplir con una sanción impuesta anteriormente. La penalización no afectará a las actividades de la Federación Panameña, ya que la decisión solamente vincula al ejecutivo. Se inhabilita a Manuel Arias Corco, presidente de la FPF, para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses por infringir el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA", informó el organismo.

La anterior sanción que Arias recibió fue por hacer uso de lenguaje indebido hacia una jugadora de la selección femenina de Panamá, castigo que se cumplió el 14 de julio de 2025. La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el primer vicepresidente, Fernando Arce, quedará al frente del organismo que rige el fútbol en el país centroamericano.

La Federación Panameña de Fútbol ha sido notificada de una nueva sanción impuesta al señor Manuel Arias por supuestamente no haber cumplido al 100 % con la sanción impuesta el 14 enero de 2025. En los últimos años, con el liderazgo del presidente Arias, hemos fijado estrategias a corto, mediano y largo plazo, y hemos establecido procesos administrativos internos de transparencia y cumplimiento que permiten con seguridad continuar trabajando en los objetivos deportivos e institucionales que nos hemos trazado", informó la FPF en un comunicado.

Asimismo, la entidad panameña destacó que, bajo el liderazgo de Arias en los últimos años, se han establecido estrategias a corto, mediano y largo plazo, además de procesos internos de transparencia y cumplimiento que permitirán mantener el rumbo institucional y deportivo. Entre los avances recientes mencionó la clasificación de la selección al Mundial 2026. La FPF confirmó que continuará con la planificación a esa cita cuatrianual. Con 13 goles a favor y seis en contra, Panamá clasificó al Mundial de 2026 tras encabezar el Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf. Los canaleros clasificaron a su segundo Mundial, sellando su pase directo. La FPF reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino a través de sus distintas selecciones, destacando la próxima participación de la selección femenil en el Clasificatorio de la Concacaf, que iniciará el 30 de noviembre.