Luis Fernando Tena podría ser el nuevo entrenador de Costa Rica tras Mundial 2026

Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026 y, con ello, Miguel ´Piojo´ Herrera dejó de ser entrenador del combinado ´tico´, por lo que el nombre de Luis Fernando Tena -actual técnico de Guatemala- comenzó a sonar en tierras centroamericanas como el sustituto ideal de su paisano.

¿Qué ocurrió?

Contrario a lo que se esperaba en el inicio de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, Costa Rica dejó pasar la oportunidad de calificar a una nueva justa mundialista y aprovechar la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá de los partidos clasificatorios.

Quedando tercero de su sector, los dirigidos por Miguel ´Piojo´ Herrera se convirtieron en la decepción de Concacaf durante estas Eliminatorias y la destitución del entrenador azteca fue inmediata.

¿Cuál es la situación de Guatemala?

Por su parte, pese a la ilusionante Copa Oro, Guatemala no logró imponerse en el Grupo a Panamá ni Surinam, quedando fuera de la posibilidad de vivir una Copa del Mundo bajo el mando de Luis Fernando Tena.

Pese a la desilusión que esto generó, el proyecto de ´El Flaco´ parece ser sólido con los ´chapines´ por lo que estaría en pláticas para renovar su vínculo y mantener la ilusión de asistir a un Mundial, poniendo la mira en la justa del 2030.

El buen paso de Tena por Guatemala no pasa desapercibido en Centroamérica y, con la necesidad de un nuevo entrenador y un proyecto que les devuelva el protagonismo, el nombre de Luis Fernando comienza a estremecer las gargantas en Costa Rica, pidiéndolo como mandamás de cara a los siguientes compromisos internacionales.

¿Qué se espera para el futuro?

El desenlace de esta historia podría conocerse hasta inicios del siguiente año, ya que todas las selecciones terminaron su participación en este año y será hasta marzo de 2026 cuando vuelvan a contar con encuentros de preparación para lo que viene... sea el Mundial o un proyecto que permita diversas pruebas.