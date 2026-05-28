FIFA World Cup 2026: México, Estados Unidos y Canadá se preparan

El fútbol está a punto de entrar en una nueva era. La FIFA World Cup 2026 no solo será el torneo más grande jamás organizado, sino también el primero en celebrarse en tres países al mismo tiempo: México, Estados Unidos y Canadá. Con 48 selecciones participantes y 104 partidos programados, el espectáculo promete cambiar para siempre la forma de vivir una Copa del Mundo.

Pero más allá de las estrellas del balón, existe otro protagonista silencioso: los estadios. En total, serán 16 sedes distribuidas en Norteamérica, desde el histórico Estadio Azteca hasta modernos gigantes tecnológicos como el SoFi Stadium en California. Cada recinto contará una parte distinta de esta historia mundialista.

México: tradición, pasión y legado futbolero

México volverá a escribir una página dorada en la historia del fútbol al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo masculinas. Las ciudades elegidas serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El gran símbolo será el Estadio Azteca, un recinto legendario que ya fue escenario de las finales de 1970 y 1986. Ahí brillaron figuras como Pelé y Diego Maradona, y ahora volverá al centro del escenario internacional al albergar el partido inaugural del torneo, reafirmando su estatus como uno de los templos más importantes del fútbol mundial.

En Guadalajara, el moderno Estadio Akron aportará una mezcla de innovación arquitectónica y fervor futbolero, mientras que Monterrey mostrará su músculo deportivo con el impresionante Estadio BBVA, considerado uno de los estadios más modernos del continente.

Estados Unidos: megaproyectos y estadios futuristas

La mayor parte de los encuentros se jugarán en Estados Unidos, con 11 ciudades anfitrionas, incluyendo Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Miami, Seattle y Atlanta.

Uno de los recintos más esperados es el MetLife Stadium, que tendrá el honor de albergar la gran final del Mundial el 19 de julio de 2026. Este estadio ya ha sido escenario de eventos masivos como el Super Bowl y promete convertirse en el epicentro del fútbol mundial.

También destaca el gigantesco AT&T Stadium en Dallas, el recinto con más partidos asignados del torneo, gracias a su enorme capacidad y tecnología de punta. Por su parte, el espectacular SoFi Stadium en Los Ángeles representa la nueva generación de estadios: pantallas inmersivas, diseño futurista y una experiencia casi cinematográfica para los aficionados.

Canadá: el debut de una nueva potencia organizadora

Aunque contará con solo dos ciudades sede, Canadá busca dejar huella con partidos en Toronto y Vancouver. El BMO Field y el BC Place serán la carta de presentación del país en una Copa del Mundo masculina organizada en casa.

Mucho más que fútbol

El Mundial 2026 no será únicamente una competencia deportiva. Será un gigantesco viaje cultural a través de tres países, diferentes idiomas, estilos de vida y tradiciones. Desde los tacos y la pasión futbolera mexicana, hasta las grandes metrópolis estadounidenses y la diversidad canadiense, los aficionados vivirán una experiencia multinacional nunca antes vista.

La cuenta regresiva ya comenzó. Y cuando ruede el balón, no solo veremos goles: presenciaremos un Mundial diseñado para romper récords, reinventar el espectáculo y convertir a Norteamérica en el centro del fútbol mundial.