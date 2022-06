FIFA ya no sancionará a la FMF pro grito homofóbico

El presidente de la Federación Mexicana, Yon de Luisa, afirmó que la FIFA ya no continuará dando infracciones en caso de que se presente el grito homofóbico en estadios mexicanos o durante un partido de la Selección Mexicana.

“Puedo anticiparles que todo este esfuerzo ya rindió frutos. Con la FIFA ya llegamos a un acuerdo en el sentido de que la FIFA va a cambiar su postura de castigos”, explicó el presidente de la Federación Mexicana.

La razón no es debido a que la FIFA dejó de considerar el grito homófobo como detestable, si no debido al trabajo de la FEMEXFUT, el cual, mientras continua, la selección no será amonestada.

“No va a castigar ya a la Federación Mexicana de Fútbol y a los clubes siempre y cuando mantengan todas las iniciativas que tenemos, a nivel campañas y a nivel control de los estadios”.

Pero, si llega a ocurrir que en algún partido de la Liga MX o de la Selección Mexicana suene el grito homofóbico, la FIFA dialogará con la FMF para llegar a un común acuerdo para el tipo de castigo que tendría que pagar la parte responsable del acto